Bodrum'da denize giren genç boğulmaktan son anda kurtarıldı

DHA
Muğla'da yaşanılan olayda bir genç, vatandaşın dikkati sayesinde hayatta kaldı.
Dün öğle saatlerinde Gümbet Plajı'nda meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren Kaan Yıldız, açıldıktan sonra suda çırpınmaya başladı.
Yıldız'ın çırpındığını görenler suya girip, ona ulaşmaya çalıştı.
Tedavisinin ardından taburcu edildi
Sudan çıkartılan Yıldız, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavisi tamamlanan Yıldız, taburcu edildi.