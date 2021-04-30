Bodrum’da denizin keyfini turistler çıkardı

Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, Bodrum’un dünyaca ünlü plajlarında denizin ve güneşin keyfini sürdü.

Tam kapanma açıklamasının ardından büyükşehirlerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasağın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Büyük ölçüde kısıtlamalara uyulan ilçede boş kalan sahillerin keyfini yabancı turistler çıkardı.

Kısıtlamadan muaf olan Ukrayna ve Rus uyruklu turistler denize girip güneşlendi.

HAVUZLAR DA DOLDU

Kendilerini özel hissettiklerini ifade eden turistler, boş sahillerde denize girmenin oldukça keyifli olduğunu söyledi.

Açık olan otellerin havuzları da yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.