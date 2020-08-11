Bodrum’da denizdeki sörfçünün zor anları

Sörf tahtasının üzerinden düşen sporcunun el sallayarak yardım istediği o anlar, kameraya yansıdı.

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki Kargıcık Koyu'nda sörf yapan bir sporcu, deniz ortasında mahsur kaldı.

KARADAKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Bir türlü sörf tahtasının üzerinde duramayan sporcu, sörfü hareket ettirmek için defalarca deneme yaptı. Her seferinde başarısız olan sörfçü, daha sonra bitkin düştü.

Karadakilere el sallayarak yardım isteyen sporcuyu kimse görmeyince tekrar sörfü hareket ettirmeye çalıştı.

Bodrum’da sörfçünün zor anları

KENDİ ÇABASIYLA KURTULDU

Tekrar tekrar denize düşen sporcu, sonunda rüzgarın yönünü bularak sörf tahtasını hareket ettirmeyi başardı. Güçlükle de olsa karaya çıkan sporcu rahat nefes aldı.