Bodrum'da fahiş fiyat haberlerine konu olan iş yeri

Cennet Koyu'nda faaliyet gösteren ve yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen otelin restoranı görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin en güzel koylarından biri olan Cennet Koyu'nda bulunan lüks bir otelin restoranındaki fiyatların yüksekliği, haberlere konu olmuş ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.

Tartışmalara katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuya ilişkin bir açıklama yaparak "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu tartışmaların ardından, İHA muhabiri söz konusu restorana giderek menüyü yerinde inceledi.

1 ŞİŞE SU 52 LİRA

Dudak uçuklatan fiyat menüsünde bir şişe su 52 liradan, mercimek çorbası 107 liradan, lahmacun 90 liradan ve mantı ise 150 liradan satılıyor.

ADANA DÜRÜM 245, AYRAN 40 TL

Bir Adana dürümün tabakta servisi ise 245 lira. Ayranın 40 liradan, gazlı içeceklerin 62 liradan, sıkma portakal suyunun ise 86 liradan satıldığı restorandaki fahiş fiyatlar şaşırttı.

Öte yandan restoranda ürünlerin Euro üzerinden fiyatlandırılması da dikkat çekiyor

Bodrum yarımadasında bulunan çoğu işletmede ise bir çorbanın 15 liradan, mantının 35 liradan, lahmacun 10 ve Adana menü 30 liradan satılıyor.



