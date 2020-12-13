Bodrum’da fırtına milyonluk katamaranı batırdı

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan fırtına 8 milyon lira değerindeki yelkenli katamaranı suya gömdü.

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum’da başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı.

KATAMARAN SUYA GÖMÜLDÜ

Fırtınanın hızına dayanamayan 8 milyon değerindeki yelkenli katamaran Bitez açıklarında battı.

İŞLETMELERİ SU BASTI

Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Bağla mahallelerinde bulunan sahilleri aşan dalgalar ise işletmelerin ön cephelerine kadar geldi.

Bazı işletmeler deniz suyuyla dolarken, balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi. 50 ila 80 kilometre arasında esen kuvvetli fırtına zaman zaman yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kuvvetli fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

Fırtına milyonluk katamaranı batırdı VİDEO

































