Bodrum'da gönüllü dalgıçlar denizin dibini temizledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin dibini temizleyen gönüllüler, 128 kilogram atık çıkardı.

AA

Türkiye’nin turizm cenneti Muğla’nın Bodrum ilçesi 2023 yılını yoğun geçiriyor.

Tatilcilerin akın akın gittiği ilçenin denizi de bir hayli kirlendi.

Bu kapsamda temizlik çalışmaları yapılıyor.

"Denize en çok mavi yakışır"

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti.

Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.

128 kilogram çöp çıktı

Ekipler denizden aralarında plastik, metal, cam, lastik, elektronik atıkların da bulunduğu 128 kilogram çöp çıkarttı.

Denizden toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.