Bodrum'da gönüllü dalgıçlar denizin dibini temizledi
AA

Türkiye’nin turizm cenneti Muğla’nın ilçesi 2023 yılını yoğun geçiriyor.

Tatilcilerin akın akın gittiği ilçenin denizi de bir hayli kirlendi.

Bu kapsamda temizlik çalışmaları yapılıyor.

"Denize en çok mavi yakışır"

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti.

Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.

Bodrum'da gönüllü dalgıçlar denizin dibini temizledi

128 kilogram çöp çıktı

Ekipler denizden aralarında plastik, metal, cam, lastik, elektronik atıkların da bulunduğu 128 kilogram çöp çıkarttı.

Denizden toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.