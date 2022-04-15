Bodrum'da hırsızlar, bir iş yerinden klima ünitesi çaldı

Muğla Bodrum'da, klima servisinden 2 klima ünitesinin çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan klima servisinde meydana gelen olayda, iş yerinin 2 klima dış ünitesi ile bakır boruları, motosikletli 2 hırsız tarafından çalındı.

Hırsızlar kameradan tespit edildi

DHA'nın haberine göre, sabah işletmesine gelen Bahtiyar Türksever klima ünitelerinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Türksever, klima ünitelerinin çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"İftar saatinde klimalarımızı ve bakır borularımızı çalmış"

Yaklaşık 4 bin lira zararının olduğunu söyleyen Türksever, "Ramazan ayı dolayısıyla personelimi iftar yemeğine çıkardım. Bunu fırsat bilen 2 kişi iftar saatinde klimalarımızı ve bakır borularımızı çalmış. Bu 3'üncü kez başımıza geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da hırsızlık olayı yaşanmıştı. Biz kamera takarak ve burada kalarak tedbir alıyoruz ama hırsızlar yakamızı bırakmıyor" dedi.















