Bodrum’da iç pazar daralsa da yabancı turist sayısı arttı Muğla'nın Bodrum ilçesinde seçimler nedeniyle iç pazarda daralma oldu, yerli turist rezervasyonlarını durdurdu, yabancı turist sayısı ise yüzde 14 arttı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 28 Mayıs'taki seçimin ardından iç ve dış pazarın yükselişe geçeceğini söyledi.

DHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri Bodrum…

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması ile Bodrum’un iç pazarında daralma yaşandı.

Yabancı turist sayısı yüzde 14 arttı

Ancak yine de yabancı turist sayısı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 14 arttı.

28 Mayıs'taki yapılacak seçimin ardından iç ve dış pazarın yükselişe geçeceğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, şunları söyledi:

"Konaklama fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık"

Geçen sene 5 kıtada 14 ülkenin seçimleri oldu. Turizme yansımaları hep olumlu oldu. Yunanistan'da da yakın tarihte seçim olacak. Seçimlerden ayrı olarak bir yorum yapmamız gerekiyor. Ülkemizdeki enflasyon oranları, diğer ülkelerdeki enflasyon oranları ile aynı değildir. Bizdeki oranlar farklı olduğu için konaklama fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Yurt dışındaki yabancı turistler, fiyat uygunluğunu göze alınca Mısır gibi ülkeleri tercih ediyor.

"Seçimlerden olumlu sonuç alacağımızın inancındayız"

Bu dönemde biraz geride olsak bile gelecek aylarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ülkemiz daha önce krizler yaşanmış ve her şeye rağmen turizm sektörü ayakta kalmıştı. Bizler işimize odaklıyız. Seçimlerin başımızın üstünde yeri var. Milletimiz ona göre karar verecek. Seçimlerden olumlu sonuç alacağımızın inancındayız. Bizim meselemiz para kazanmak değil; ülkemizin daha refah ortamlara kavuşmasıdır.

"İşlerin iyi gitmesi için kredi sağlanmalı"

Otelcilere teşvik verilmesi gerektiğini söyleyen Dengiz, şöyle devam etti:

Mısır hükümeti, yabancı turist getiren seyahat acentelarına finansal bir teşvik sağlıyor. Bu tür teşviklerin bizler için de yapılmasında fayda var. Otellerin operasyonel anlamda işlerinin iyi gitmesi için kredi sağlanmalı. Sezon öncesinde bizlere kredi desteği sağlanırsa; sezonu çok iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyoruz. Milas-Bodrum Havalimanı'nda 35 farklı ülkede, değişik destinasyonlarda belirli saat aralıklarında uçuşlar yapılıyor.

"Yabancı turist sayısındaki artışımızı koruyacağız"

Önemli bir noktadayız. Bulunduğumuz konum Avrupa'ya yakın, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yakın. Bu kapsamda, yabancı turist sayısındaki artışımızı koruyacağımızı düşünüyorum. Kruvaziyer turizminde de çok önemli bir artış var. Hint düğünleri de bölgemizde çok popüler bir şekilde yapılıyor. Bunun yanında fuarlar ve kongreler de aktif olarak yapılmaya başlandı. Moralimiz her zaman çok yüksek.

"Bodrum'da yıllardan beri İngiltere 1'inci sırada"

Bodrum'da her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise şöyle konuştu:

İç pazarda seçimlerin ikinci tura kalmasından dolayı rezervasyonlar durdu. Seçim sürecinde iç pazarda rezervasyon yoktu. Rezervasyonlar, okulların da kapanması ile haziran ayına kaymış gibi görünüyor. Bodrum'da yıllardan beri İngiltere 1'inci sırada. İkinci olarak Rusya, Almanya o şekilde devam ediyor. Ocak ve mayıs ayı içerisinde geçtiğimiz döneme göre, yabancı turist oranında yüzde 14 oranında artış var. Bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz.

"Kişi başı 1.000 liradan da tatil imkanınız var"