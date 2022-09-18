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    Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi

    Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patlarken, 3 yılda 30 kez patlayan isale hattına esnaf tepki gösterdi.
    • 18.09.2022 - 05:52
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    Bitez Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

    İş yerlerini su bastı

    İHA'nın haberine göre; cadde üzerinde 8 işyerini su basarken, dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

    Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi - VİDEO

    "3 senede 30 kez patladı, yeter artık"

    Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti. Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, “Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık.” dedi.

    Bodrum da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi #1

    Bodrum da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi #2

    Bodrum da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi #3

    Bodrum da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi #4


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