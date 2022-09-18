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Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi

Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patlarken, 3 yılda 30 kez patlayan isale hattına esnaf tepki gösterdi.