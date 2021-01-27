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    Bodrum'da kaçak inşaata suçüstü

    Muğla'da kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için beton mikserlerini takibe alan polis ekipleri, Bodrum Yalıkavak’ta kaçak inşa edilen yazlık siteye suçüstü yaptı.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 16:56
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    Bodrum'da kaçak inşaata suçüstü

    Muğla Valiliği, kaçak yapılaşmayla mücadele için İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm polis ekiplerine beton mikserlerini takibe alma talimatı verdi.

    Böylelikle kaçak binaların anında tespit edilip, inşaatların durdurulması amaçlandı.

    Bugün de Bodrum Yalıkavak'ta bir polis ekibi, seyir halindeki beton mikserini takibe aldı.

    İNŞAAT KAÇAK ÇIKTI

    Beton mikseri, yazlık site inşaatına girdi. Peşinden inşaat alanına giren polis ekibi de sitenin kaçak olduğunu belirledi. İnşaatın mühürlenmesi için belediyeye bilgi verildi.

    Bodrum da kaçak inşaata suçüstü #1

    İŞLEM YAPILDI

    İnşaat firmasının adı açıklanmayan yetkilisi ise emniyete götürüldü. Yetkili hakkında ‘imar kirliliğine neden olmak’ suçundan işlem yapıldı.

    Öte yandan kaçak inşaatlara beton taşıyan mikser sürücülerine, belediye encümen kararıyla ceza uygulanacağı kaydedildi.

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