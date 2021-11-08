Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediyenin kaçak yapılarla mücadelesi devam ederken, zabıta ekiplerinin de gece gündüz demeden kontrollerini sıklaştırdığı öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı 3 yıldır sürüyor.

Bodrum Belediyesi yıktıkça, yeni kaçak yapılar da ortaya çıkıyor…

İlçede denetimler sıklaşırken, ekipler tüm şantiye alanlarını kontrol ediyor. Geçiş güzergahlarını kirletenlere uyarılar yapılırken, mesai saatleri dışında çalışmalar ile ruhsat tabelası kontrolü de bu denetimlerde ekiplerin önceliği oluyor.

İMARA AYKIRI EKLENTİ YAPANLARA SIKI DENETİM

İmara aykırı bir şekilde ikametlerine eklenti yapanlara karşı da ekipler gerekeni yapıyor.

Rutin kontrolleri dışında vatandaşlardan gelen ihbarlar da anında değerlendiriliyor.

Kurallara uymayan firmalar ve kişiler hakkında işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı tutuluyor.

Bodrum’da kaçak yapılara sıkı denetim ViDEO

ZABITA: 7/24 ÇALIŞIYORUZ

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçede sağlık, huzur ve düzen için 7/24 görev yaptıklarını ifade eden Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, “Görevlerimizin başında işletmelerde hijyen denetimi ve kaçak yapılar ile mücadele geliyor. Ekiplerimiz aralıksız olarak şantiyelere giderek ruhsat, güvenlik tedbirleri ve diğer konularda denetimlerini sürdürüyor. Bodrum'daki inşaat firma sahiplerinin ve şantiye şeflerinin inşaat ruhsatları gibi konularda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca ruhsat alarak inşaata başlayan şantiyeler de mutlak suretle ruhsat tabelasını asmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundadır.” diye konuştu.

KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK

Özyıldız, “Ekiplerimiz, denetimler sonunda tanzim ettikleri tutanakları, ilgili birimlere sevk ediyorlar. Bu tür yapılar hakkında da gerekli para cezaları ve yıkım kararları da uygulanmaktadır. Diğer bir konu ise beton mikserlerinin yollarımıza zarar vermesidir. Bu konuda da beton firma sahiplerinin çalışanlarını ikaz ederek yollara atık beton dökülmesini engelleyici tedbirleri almalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız bu ve bunların dışındaki tüm konularda 444 00 48 çağrı merkezini arayarak şikayetlerini bildirebilirler. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 24 saat halkımızın emrinde olduğunun bilinmesini istiyorum.” dedi.