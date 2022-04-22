Petrol
106.52
-1.67%
Euro
15.91
-0.22%
Dolar
14.75
0.29%
Altın
916.97
-0.61%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
584.387
-4.71%
BTXN Coin
28.35
-2.77%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi

    Muğla Bodrum'da koyda yüzen yunus sürüsüne rastlayan kano yapan sporcular, o anları kameraya aldı.
    • 22.04.2022 - 19:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Bodrum Kalesi açıklarında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcuları Kulübü Derneği üyeleri, bölgede yunus sürüsü olduğunu fark etti.

    4 yunus zaman zaman kıyıya yaklaşarak suya dalıp çıktı.

    Sporcular yunusları görüntüledi

    DHA'nın haberine göre, o anları sporcular cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre bölgede dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

    Bodrum da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi #1

    Bodrum da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi #2

    Bodrum da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi #3

    Bodrum da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi #4

    Bodrum da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi #5

    Bodrum da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi #6

    Bodrum da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi #7


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor
    Teknoloji

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor

    KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? 2022 KYK mayıs ödemeleri...
    Gündem

    KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? 2022 KYK mayıs ödemeleri...

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir