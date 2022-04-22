Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
Muğla Bodrum'da koyda yüzen yunus sürüsüne rastlayan kano yapan sporcular, o anları kameraya aldı.
- 22.04.2022 - 19:35
Muğla'nın Bodrum ilçesi Bodrum Kalesi açıklarında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcuları Kulübü Derneği üyeleri, bölgede yunus sürüsü olduğunu fark etti.
4 yunus zaman zaman kıyıya yaklaşarak suya dalıp çıktı.
Sporcular yunusları görüntüledi
DHA'nın haberine göre, o anları sporcular cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre bölgede dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.