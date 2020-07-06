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    Bodrum'da kaptansız kalan bot herkesi korkuttu

    Çarpışan iki zodyak bottan birinin kaptanı denize düşünce, dakikalarca kaptansız bir şekilde denizin ortasında dönen bot, tatilciler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 08:49
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    Bodrum'da kaptansız kalan bot herkesi korkuttu #1

    Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi’nde, lüks yatlara ait olan iki zodyak bot seyir halindeyken çarpıştı.

    Çarpışan botlardan birinin kaptanı kaza sırasında dengesini kaybederek bottan denize düştü.

    BOT DENİZİN ORTASINDA DÖNMEYE BAŞLADI

    Çalışır vaziyette kalan ve gaz kolu çekili olan zodyak bot yaklaşık 40 dakika deniz ortasında döndü.

    Herkesin durmak istediği ancak başarılı olmadığı zodyak bot bir balıkçı teknesi tarafından önce halat atılıp pervanesine halat dolanarak durduruldu, ardından çekildi.

    Zodyaktan denize düşen 39 yaşındaki T.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlginç olay ise bölgede bulunan tatilcilerin kameralarına yansıdı.

    Bodrum'da kaptansız kalan bot herkesi korkuttu ViDEO

    Bodrum'da kaptansız kalan bot herkesi korkuttu #2

    Bodrum'da kaptansız kalan bot herkesi korkuttu #3

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