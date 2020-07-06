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Bodrum'da kaptansız kalan bot herkesi korkuttu

Bodrum'da kaptansız kalan bot herkesi korkuttu

Çarpışan iki zodyak bottan birinin kaptanı denize düşünce, dakikalarca kaptansız bir şekilde denizin ortasında dönen bot, tatilciler tarafından görüntülendi.