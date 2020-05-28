İki kişi tarafından camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığının mızrakla öldürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet Koyu’ndan, teknesi ile Akvaryum Koyu’na gitmek için yola çıkan bir kişi, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti.

Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı.

MIZRAKLA KÖPEK BALIĞINI ÖLDÜRDÜLER

Sandala binerek köpek balığının peşine düşen iki kişiden biri, eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sudan çıkmaya çalışan balığa saplamaya başladı.

10 dakika boyunca sandalla balığın peşinde dolaşan 2 kişinin, balığa işkence ettiği anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgede bulunan bazı kişiler, balığın işkence edilir biçimde öldürülmesine tepki gösterdi.

Muğla'da köpek balığını mızrakla öldürdüler

"DAHA FAZLA BAKMAYA DAYANAMADIK"

Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, “Biz ailemizle Akvaryum Koyu’na gidiyorduk ve kıyıya yakın bir yerde balığı fark ettik. Daha sonra bölgedeki balıkçı olduğunu tahmin ettiğim bir vatandaş fark etti. Bunlar daha sonra bir mızrakla geldiler. Mızrağı hayvana saplamaya çalıştılar. Birkaç defa denediler, hayvanı yaraladılar. En sonra mızrağı tam sapladılar ve hayvan kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Biz tam ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm.” dedi.