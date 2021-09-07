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    Bodrum’da Lübnanlıların 3 gün 3 gece süren düğünü

    Geçtiğimiz yıllarda Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Bodrum, bu kez de Lübnanlıları ağırladı. İlçede 3 gün 3 gece süren düğün yapıldı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 14:08
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    Bodrum’da Lübnanlıların 3 gün 3 gece süren düğünü

    Muğla’nın Bodrum ilçesindeki en lüks otellerden birinde konaklayan misafirler, 3 gün 3 gece müthiş bir organizasyon ile ağırlandı.

    Rami El Hakim ve Maria Ghostine çiftinin düğünü için İsviçre, İspanya, Yunanistan, İngiltere ve Lübnan’dan özel uçaklarla gelen 300’ü aşkın misafir, ilk gün akşam yemeğine, ikinci gün sahil partisine ve üçüncü gün de otelde düğüne katıldı.

    Üç gün boyunca Bodrum’da ağırlanan misafirler, organizasyondan ve yapılan etkinliklerden oldukça memnun ayrıldı.

    12 FİRMA VE 125 PERSONEL ÇALIŞTI

    Düğün için Bodrum’un, Lübnan'ın en büyük etkinlik firmaları tarafından 1 sene önce önerildiği öğrenildi.

    Organizasyon için İstanbul ve Bodrum’dan yerel tedarikçiler de dahil olmak üzere toplam 12 firma ve 125 personel görev aldı.

    Bodrum’da Lübnanlıların 3 gün 3 gece süren düğünü #1

    Bodrum’da Lübnanlıların 3 gün 3 gece süren düğünü #2

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