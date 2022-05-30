Petrol
116.81
1.08%
Euro
17.6794
1.55%
Dolar
16.3889
1.22%
Altın
978.23
1.34%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
501.951
4.74%
BTXN Coin
12.35
-0.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.
    • 30.05.2022 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Müsgebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

    Alevleri gören başta çevredeki çocuklar olmak üzere birçok vatandaş yangın tüpleriyle müdahale etmeye başladı. Ancak, çabalar yetersiz kalınca alevler kısa sürede yayıldı.

    2 dönüm alan kül oldu

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti.

    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, 2 dönüm alan küle döndü.

    Bodrum da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu #1

    Bodrum da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu #2

    Bodrum da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu #3

    Bodrum da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu #4

    Bodrum da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu #5

    Bodrum da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu #6

    Bodrum da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu #7


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

    İstanbul'da trafik yoğunluğu
    Gündem

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Görüş Bildir