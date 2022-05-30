Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu

Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alan kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Müsgebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri gören başta çevredeki çocuklar olmak üzere birçok vatandaş yangın tüpleriyle müdahale etmeye başladı. Ancak, çabalar yetersiz kalınca alevler kısa sürede yayıldı.

2 dönüm alan kül oldu

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, 2 dönüm alan küle döndü.





















