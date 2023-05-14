Bodrum'da oyunu kullanan sahile koştu Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da oyunu kullanan vatandaşlar sahile akın etti.

DHA

Milyonlarca seçmen oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Hava sıcaklıklarının yükseldiği kentlerde ise plan önceden yapılmıştı…

Oyunu kullanan sahile koştu

Oyunu kullanan, sahile akın etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde de Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönemde görev almasını istedikleri milletvekillerini seçenler, denize koştu.

Yüzüp güneşlendiler

Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar, bir yandan yüzdü, bir yandan da güneşlendi.

Yürüyüş ve spor yapanlar da oldu.

Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerindeki yoğunluk dikkat çekti.