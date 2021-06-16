Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polis baskın düzenledi. Baskında çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Saat 17.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bodrum'da polis, silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit VİDEO

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YARALI OLAN BİR POLİS ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek bilgi aldı. Soruşturma sürüyor.