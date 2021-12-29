Bodrum'da sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yaklaşık 20 dakika boyunca sağanak şekilde yağan yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Bodrum Belediyesi teyakkuza geçti. İlçenin her köşesinde belediye ekipleri oluşabilecek su taşkınına karşı önlemler aldı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yağış sonrası Bodrum’da Belediye Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada görev başındaydı. Yalıkavak, Ortakent, Dirmil, Kızılağaç mahallelerinde yağmur suyu ile birlikte akan ve trafiği tehlikeye düşüren kaya ve toprak yığınları temizlenirken, mazgalların da tıkanmaması için temizlik çalışması yapıldı.