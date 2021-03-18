Bodrum’da sahillere beyaz kum diye mermer tozu döküldü

Pina Yarımadası’nda bir otelin sahile serdiği beyaz kumların yüzde 55’inin mermer tozu çıkması üzerine, Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bodrum’da, yaz sezonunun yaklaşması ile sahillere beyaz kum görünümlü mermer tozu döküldüğü tespit edildi.

Kent Konseyi ve Bodrum Belediyesi, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"DOĞAL SINIRLARIMIZ DEĞİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Bölgede aynı zamanda duvarlar da örüldüğünü belirten Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Doğal alanlarımız sahillerimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla hem denize müdahale ediliyor hem de deniz canlılarına. Buralara maden atıkları dökülüyor. Geçen yıl birçok arkadaşımızla bunların hepsini tespit ettik. Bu dökülen maddenin nasıl zararlı olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

27 İŞLETMEYE İŞLEM YAPILDI

Alınan ihbarlar üzerine kıyılarda denetimlerin yapıldığına dikkat çeken Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Birimi Müdürü Engin Doğan, geçen sene 27 işletmeye 'kıyıya müdahale etmekten' işlem yapıldığını belirtti.

270 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde, Pina Yarımadası’nda bulunan bir otelin sahile beyaz kum döktüğü ihbarının üzerine harekete geçen, jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlatmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesi olduğu belirlenmişti.

Olaydan sorumlu tesise 270 bin lira idari para cezası verilmişti.

Bodrum'da sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti VİDEO