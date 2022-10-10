Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken, Bodrum’un plajları hala cıvıl cıvıl…

Muğla’nın gözde tatil ilçesinde hava sıcaklığı 28 derece dolaylarında sürüyor.

Sarı yaz dönemini yaşayanlar da sahillere akın ediyor.

Yerli ve yabancı turistler hala denize giriyor

Sadece yabancı değil, yerli turistler de denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahilleri başta olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki sahillerde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Romanya’dan geldi

Romanya’dan Bodrum’a tatile gelen Christian Hurmuzi, “Hava çok güzel. Buraya tatile gelme nedenimiz zaten bu havaydı. Biz son 3 yıldır hep bu mevsimde Türkiye’ye geliyoruz. Tüm gün sahilin, denizin tadını çıkarıyoruz.” diye konuştu.

Bodrum’da sarı yaz dönemi VİDEO

2 hafta daha yağış yok

İHA’nın haberine göre Bodrum’da hava sıcaklığı, önümüzdeki bir hafta boyunca 26-28 derece arasında seyredecek.

Hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki 2 hafta Bodrum’da yağış beklenmiyor.