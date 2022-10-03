Yurt genelinde sıcak havalar yerini serin havalara bırakırken bölgede sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Durumu fırsat bilen yabancı turistler deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin en önemli tatil bölgelerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesi, yaz boyunca birçok yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kentte şimdilerde 'sarı yaz' dönemi başladı.

1 milyon turist hedefine ulaşıldı

Hava sıcaklığının 31 dereceyi gösterdiği bölgede, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.

Bu kapsamda yabancı turist hareketliliği devam ederken, deniz ve hava yolu ile 1 milyon yabancı turist hedefine ulaşıldığı aktarıldı.

Bodrum'a hava ve deniz yoluyla 1 milyon turist geldi ViDEO

Yabancı pazarla çalışan oteller doldu

Otellerde yüzde 50 doluluk yaşanan bölgede aynı zamanda yabancı pazarla çalışan otellerde de doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine ualştı.

Turistler sıcak havanın tadını çıkarıyor

DHA'nın aktarımına göre; başta İngiltere olmak üzere, Orta ve Batı Avrupa'dan yoğun talep alan Bodrum'da yabancı turistler, denizin ve mavinin keyfini çıkarıyor.

"İrlanda'dan direkt Bodrum'a uçuşlar olacak"

Bodrum'da 'sarı yaz'la birlikte hareketliliğin devam ettiğini belirten sektör temsilcisi Ömer Faruk Dengiz, "Her şeye rağmen istatistik olarak deniz ve hava yoluyla 1 milyon yabancı turist hedefine ulaştık. Turizm, Bodrum'da önemli bir değere sahip. Okulların açılmasıyla birlikte iç pazarda daralma mevcut. Şu an İngiltere başta olmak üzere Rusya ve Polonya gibi ülkeler Bodrum pazarında. İrlandalılarda da bir hareketlilik söz konusu. Son olarak İrlanda'dan direkt Bodrum'a uçuşlar olacak. Uçuşların 20 Kasım'a kadar devam etmesi bekleniliyor. Güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ekim sonuna kadar böyle gider. Bodrum genelinde otellerde yüzde 50 civarında doluluk var. Yabancı pazarla çalışan otellerde ise bu oran yüzde 90'ların üzerinde seyrediyor." dedi.

"Avrupa ülkeleri Bodrum'u tercih etmekte"

'Sarı yaz' döneminde gelen turistlerin sakin tatil anlayışı ile hizmet aldıklarını anlatan turizmci Serkan Kahraman ise "Eylül ve ekim ayı içerisindeki gidişat beklentimizin üzerinde. Eylül ayı özellikle Avrupa ülkelerinin rehavet gösterdiği bir ay oldu. Ekim ayında ise İngiltere başta olmak üzere orta Avrupa ülkeleri Bodrum'u tercih etmekte. Bu yoğunluk ekim ayının ortalarına kadar devam etmekte. Avrupalı misafirlerle birlikte ekim ayının son haftasına kadar 'sarı yaz'ı geçireceğiz, diye düşünüyoruz. Bu zamanın şöyle bir farkı oluyor; misafir profilindeki yaş değişimi sebebiyle yazın gelen genç kitle yerini orta yaş, ileri yaşa bırakıyor. Dolayısıyla bu dönemdeki misafirler daha sakin tatil anlayışıyla bizden hizmet almakta." diye konuştu.

























