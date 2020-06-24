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    Bodrum'da su boru hattının patlama anı

    İçme su hattı borusunun patladığı sırada yoldan geçen araçlar son anda su altında kalmaktan kurtulurken, yol saniyeler içinde göle döndü.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 15:49
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    Bodrum'da su boru hattının patlama anı #1

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent - Yahşi Mahallesi üzerinde bulunan  içme suyu ana isale hattı, bir anda patladı.

    Suyun patladığını gören bir araç sürücüsü ise otomobilini geri vitese atarak sular altından kalmaktan son anda kurtuldu.

    SOKAK SANİYELER İÇİNDE GÖLE DÖNDÜ

    Araçlar, patlama sorası göle dönen sokaktan güçlükle çıkarken, kısa bir sürede tüm sokağın göle dönmesiyle birlikte yol trafiğe kapandı.

    Vatandaşlar ise su patlama anlarını cep telefonu ile görüntüledi.

    Bodrum'da su boru hattının patlama anı

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski tarafından, ana vanadan su kesilerek bölgede çalışma başlatıldı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.

    Mahalle sakinleri, boru hattının ayda birkaç kez patladığını söyleyerek yetkililerden kalıcı bir çözüm bulmasını istedi.

    Mavi deniz ise çamura bulanarak kahverengi oldu.

    Bodrum'da su boru hattının patlama anı #2

    Bodrum'da su boru hattının patlama anı #3

    Bodrum'da su boru hattının patlama anı #4

    Bodrum'da su boru hattının patlama anı #5

    Bodrum'da su boru hattının patlama anı #6

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