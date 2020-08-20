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    Bodrum’da su borusu patladı, sokakları su bastı

    İçme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle birçok noktada su kesintileri yaşanırken, akan suyla denizin rengi değişti.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 18:32
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    Bodrum’da su borusu patladı, sokakları su bastı

     

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas Geyik Barajı'ndan döşenen 140 kilometre uzunluğundaki ana isale hattının Akyarlar  Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki boru dün saat 20.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı.

    YOL ÇOKTÜ, SOKAKLARI SU BASTI

    Patlamanın ardından tonlarca içme suyu boşa akarken, yolun bir kısmında da çökme meydana geldi.

    Öte yandan boşa akan sular, denizin rengini de değişirken sokaklar su altında kaldı.

    Patlayan boru sebebiyle ilçede sular kesilirken, bakım onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin devam edeceği belirtildi. Bodrum daha önce de sık sık su borularının patlamasıyla gündeme gelmişti.

    Bodrum’da su borusu patladı, sokakları su bastı #1

    Bodrum’da su borusu patladı, sokakları su bastı #2

    Bodrum’da su borusu patladı, sokakları su bastı #3

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