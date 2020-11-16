Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava etkisini gösterirken, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Bodrum'da hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasıyla birlikte, koronavirüs süreci nedeniyle yazlıklarına gelenler ve turistler, sahil kenarlarına akın etti.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı.

Sıcak havanın etkili olması ile birlikte bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise denize girerek havanın tadını çıkardı.

"DENİZE GİREREK SERİNLİYORUZ"

Tatiline devam eden bir turist, "Kışa göre havalar çok sıcak, biz de denize girerek serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olacağı ve hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Bodrum'da tatil devam ediyor VİDEO