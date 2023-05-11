Bodrum'da Togg'a yoğun ilgi Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla’nın Bodrum ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Vatandaşlar, otomobilin önünde ve içerisinde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

İHA

Türkiye yerli ve milli üretim olan İHA ile SİHA'nın sonrasında, şimdi ise yerli ve milli otomobili Togg'u banttan indirdi.

Togg, banttan indikten sonra şehir şehir gezerek vatandaşlarla buluşturdu. Görücüye çıkan Togg, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yoğun ilgiyle karşılandı.

Konacık Mahallesi’ndeki bir galeride şarj işlemleri yapılan otomobil, daha sonra AK Parti’nin seçim otobüsü ile birlikte Bodrum Belediye Meydanı’na getirildi.

Fotoğraf için yarıştılar

Burada otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, otomobilin önünde ve içerisinde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Otomobilin şoför koltuğuna oturan AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kaya, “Gerçekten çok güzel bir otomobil. Ülkemiz için çok güzel bir gurur. Devletimizden Allah razı olsun.” dedi.

"Tüylerim diken diken oldu"

Otomobilin, ekrandan göründüğünden daha iyi olduğunu dile getiren Ferudun Katar ise şu ifadeleri kullandı:

Canlı canlı ilk defa görüyorum. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Gerçekten de harika bir eser olmuş. Vatana, millete, Türkiye Yüzyılı vizyonuna hayırlı olsun. İnşallah bununla da kalmayacaktır, devamı gelecektir diye düşünüyorum.

Togg, Bodrum’un ardından Milas, Yatağan ve Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye götürülecek.