Bodrum’da trafik kabusu

3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Bodrum'da oluşan yoğun trafik, durma noktasına geldi.

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’daki trafik yoğunluğu, 3 günlük kısıtlama nedeniyle yaz aylarındaki bayram yoğunluklarını aratmamaya başladı. Vatandaşlar, 3 günlük sokağa kısıtlama uygulaması öncesi Bodrum'a akın etti.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kısıtlama öncesinde hem ilçenin çıkış yönünde hem de Turgutreis istikameti yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Çıkış yönünde Emniyet Kavşağı’ndan başlayan araç kuyruğu, Gümbet Kavşağı’na dayandı. Turgutreis istikametinde de Yeni Hastane Kavşağı’ndan başlayan yoğunluk Konacık Kavşağı’na yaklaştı.

10 DAKİKALIK YOLU YARIM SAATTE GİDEBİLDİLER

Özellikle kavşaklarda tam bir trafik keşmekeşi yaşandı. Trafikte ambulanslar da ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler 10 dakikalık yolu yarım saatte gidebildi. Birçok sürücü bu duruma isyan etti.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA KAZALAR DA YAŞANDI

Yoğunlukla birlikte kazalar da yaşandı. Konacık Atatürk Bulvarı’nda sağa dönüş yapan ciple emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki bir kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.