Bodrum'da turistler sarı yaz döneminde güneşleniyor

Yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği olan kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.

Muğla'a sarı yaz dönemi hareketli geçiyor...

Yaz boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, sonbaharda da yoğun ilgi görüyor.

Hava sıcaklığı 27 derece

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yerli turistler kentten ayrılırken sahiller yabancı turistlere kaldı.

Güneşli havanın tadını çıkarıyorlar

Yurdun birçok bölgesinde soğuk havanın etkisine girilirken bölgede hava sıcaklıklarıyla birlikte denize giren ziyaretçiler, güneşli havanı tadını çıkarıyor.

DHA'nın aktarımına göre; bazı turistler denize girerek serinlerken bazıları ise güneşlenip kitap okudu.

Öte yandan, başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.

































