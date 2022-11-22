Bodrum’da turizm sezonu bitti, kaçak yapılarla savaş başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Bodrum’da kaçak yapılarla savaş başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, şimdiye kadar 34 inşaat firmasına ceza kesti.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki inşaat çalışmaları, her yıl yaz sezonun başında duruyor ve sezonun bitmesiyle yeniden başlıyor.

Geçen yıldan kalan 200 inşaatta çalışmalar kaldığı yerden devam ederken, bu yıl eklenen 100 inşaat projesi daha hayata geçirildi.

Kaçak yapılarla savaş

Sadece yeni inşaatlar değil, kaçak yapılarla savaş da başlamış oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıları kontrol etmek için sahaya indi.

Ekipler, ilçe genelinde irili ufaklı yaklaşık 34 inşaat firmasına ceza yağdırdı.

“Kaçak yapılaşma büyük oranda arttı”

Çalışmalarla ilgili İHA’ya bilgiler veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “15 Ekimden sonra yeni ruhsat alan bütün şantiyeleri ya da geçtiğimiz yıllarda ruhsat alıp devam eden şantiyeleri denetliyoruz. İş güvenliği ile ilgili eksiklikleri ya da çevreye verdikleri bazı rahatsızlıkla ilgili eksiklikleri tamamlatmaya çalışıyoruz. 167 civarında şantiyeyi denetledik, 34’üne işlem yaptık. Zabıta marifetiyle denetimlerimiz sürüyor. Ruhsat almış çalışmalarını sürdüren şantiyelerde çok da büyük sorun yok ama şöyle bir şey var imar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma büyük oranda arttı.

“İnsanlar çıldırmış gibi kaçak eklentiler yapmaya çalışıyor”

Bu konuda hükümetimizin bir açıklama yapması gerekiyor. İnsanlar çıldırmış gibi kaçak eklentiler yapmaya çalışıyor. Bizim de aldığımız bilgilere göre herhangi bir şekilde imar barışına dair bir bilgi yok. Biz işlemlerimizi sürdürüyoruz. Para cezaları kesiyoruz, suç duyurularımızı yapıyoruz, yıkımlara devam ediyoruz ama bütün bunlara rağmen imar barışı beklentisi nedeniyle kaçak yapılaşma devam ediyor. Vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur; hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz bu kaçak yapı yapmaya çalışanlara elbet devletimiz ve belediyemiz gerekeni yapacaktır.” dedi.

“Hafriyat döküm yerimiz maalesef yok”

Bodrum’da hafriyat sahalarının çok az olduğunu dile getiren Aras “İnşaat süreçleri Bodrum’da yoğun gidiyor, haliyle bu hafriyatı da tetikliyor. Hafriyat aslında doğal yapıyı bozan bir durum. Hafriyat yapılmadan inşaat yapmanın bir kere yolunu kesinlikle bulmalıyız. Hafriyat döküm yerimiz maalesef şu anda yok ya da doldu son raddelerini yaşıyor. Hafriyat noktalarını yöneten büyükşehir belediyemiz ve onlarda yeni hafriyat döküm sahaları arıyor.

“Çok ciddi bir kaçak döküm var”

Yarımadanın arkeolojik sit özelliği dolayısıyla hafriyat döküm alanı bulmakta zorlanıyoruz. Biz geri dönüşüme önem veriyoruz. Gelen hafriyatları işlemek için büyük şehir belediyemiz geri dönüşüm tesisi kuracak. Yarımada genelinde çıkan bütün hafriyatı burada bertaraf edemeyiz. Bunun dışında çok ciddi anlamda kaçak döküm sıkıntısı var. Doğanın herhangi bir yerine, dereye ya da orman alanına çok ciddi bir kaçak döküm var.” şeklinde konuştu.