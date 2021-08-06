Muğla'da devam eden orman yangınlarına müdahalede, denize inen yangın söndürme uçağının, jet-ski ile önüne geçilerek engellendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Önceki gün yangın söndürme çalışmaları esnasında meydana gelen olayda, su almak için deniz yüzeyinde ilerleyen yangın söndürme uçağının bu hamlesi, önüne çıkan bir jet-ski tarafından yavaşlatılmıştı.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ÖNÜNE ÇIKMIŞTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yangın söndürme uçağının su almak için deniz yüzeyine indiği, o esnada jet-skinin uçağın önüne geçtiği ve yangın söndürme uçağının yavaşladığı ve durduğu görülüyordu.

Bodrum'da yangın söndürme uçağını engelleyen jet-ski hakkında soruşturma VİDEO

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.