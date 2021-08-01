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    Bodrum'da yangından kaçan yaşlı adam, kayalıklara sığındı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın nedeniyle kayalıklara sığınan yaşlı adamı, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 19:32
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    Bodrum'da yangından kaçan yaşlı adam, kayalıklara sığındı

    Yangın nedeniyle Bodrum Ilgın Koyu’nda kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaşın olduğu belirtilmesi üzerine sahil güvenlik botu bölgeye gönderildi.

    YAŞLI ADAMI, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

    Sahil güvenlik ekipleri yangından korunmak için kayalık alanda bekleyen yaşlı adamı bota alarak kurtardı.

    BÖLGEDE TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

    Ayrıca bölgede tahliyelerin devam ettiği, Mazı ve civar koylardaki pansiyonlardan yerleşim yerlerinden toplamda bin 500 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, 4 sahil güvenlik botu, kıyı emniyetine ait kıyem6 ve sivil tekneler ile Bodrum’a tahliyesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi.

    Bodrum da yangından kaçan yaşlı adam, kayalıklara sığındı #1

    Bodrum da yangından kaçan yaşlı adam, kayalıklara sığındı #2

    Bodrum da yangından kaçan yaşlı adam, kayalıklara sığındı #3

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