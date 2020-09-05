Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü

İçme su hattı borusu patlayınca, park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Ayrıca çevredeki sitelerin bahçelerini su bastı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı.

Bu sırada park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Cadde ise adeta dereye döndü.

5 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Ayrıca çevredeki bazı evlerin bahçeleri de suyla dolup taştı. Kentteki bin 796'ya ulaşan patlamanın tamiratı için ekipler, sorunu giderdi.

Patlama nedeniyle bölgede 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde çukur oluştu.