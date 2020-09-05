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    Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü

    İçme su hattı borusu patlayınca, park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Ayrıca çevredeki sitelerin bahçelerini su bastı.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 16:29
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    Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı.

    Bu sırada park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Cadde ise adeta dereye döndü.

    5 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

    Ayrıca çevredeki bazı evlerin bahçeleri de suyla dolup taştı. Kentteki bin 796'ya ulaşan patlamanın tamiratı için ekipler, sorunu giderdi.

    Patlama nedeniyle bölgede 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde çukur oluştu.

    Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü #1

    Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü #2

    Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü #3

    Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü #4

    Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü #5

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