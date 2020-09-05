Bodrum’da yine su hattı borusu patladı, bahçeler göle döndü
İçme su hattı borusu patlayınca, park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Ayrıca çevredeki sitelerin bahçelerini su bastı.
- DHA
- 05.09.2020 - 16:29
Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı.
Bu sırada park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Cadde ise adeta dereye döndü.
5 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU
Ayrıca çevredeki bazı evlerin bahçeleri de suyla dolup taştı. Kentteki bin 796'ya ulaşan patlamanın tamiratı için ekipler, sorunu giderdi.
Patlama nedeniyle bölgede 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde çukur oluştu.