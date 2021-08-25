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    Bodrum'da Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı

    Bodrum açıklarında iki can sal içine Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bindirilerek geri itilen toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 20:38
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    Bodrum'da Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

    32 GÖÇMEN KURTARILDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    Bodrum da Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum da Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı #2

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