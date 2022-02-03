Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle milyon dolarlık bir yat battı, bazı tekneler ise karaya oturdu.

Muğla Bodrum'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum'daki fırtına tekneleri denize gömdü, bazı tekneler karaya oturdu - Video



MİLYON DOLARLIK YATLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Güneyli yönlerden esen rüzgar, kıyılarda büyük dalgalar oluşturdu. Ortakent Limanı'nda milyon dolarlık motoryat battı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki motoryatın kurtarılması için vinç ve dalgıç yardımıyla çalışma başlatıldı.

Ortakent kanalında bir sandalın battığı görüldü. Gümbet sahilinde bir motoryat rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Yine Gümbet'te bir lastik botun kıyıya sürüklendiği gözlendi. Fırtınanın gece saatlerinde kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

DENİZCİLER, FIRTINA KONUSUNDA UYARILDI

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye çıkan fırtına ilçede kabusa dönüştü. Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Dev dalgalar işletmelerin iskelelerini dövdü. Liman başkanlığı sık sık denizcileri, denize açılmamaları konusunda uyardı.

"FIRTINANIN BU KADAR ZARAR VEREBİLECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUK"

Gümbet sahilinde karaya sürüklenen 12 metrelik motoryatın sahiplerinden Emin Çakıroğlu, “Sabah geldiğimizde bu şekildeydi zaten. İpi kopmuş galiba. Fırtına da zaten yüksekti. Bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorduk. Bu şekilde bir hasar verebileceğini tahmin etmiyorduk. Olan olmuş artık yapabileceğimiz bir şey yok. Kurtarılması için çalışma başlatacağız” diye konuştu.



