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    Bodrum'un cennet koyları çamura bulandı

    Şiddetli yağış alan Bodrum’un zümrüt yeşili cennet koyları, çamur deryasına döndü. Bazı turistlerin sağanak altında yüzmeleri ise dikkat çekti.
    • 24.08.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:40
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    Bodrum'un cennet koyları çamura bulandı

    Havanın 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü tatil merkezi Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

    Yağış sırasında birçok ev ve tesisin balkonlarını su bastı.

    Şiddetli yağmur sebebiyle derelerden de çamur aktı.

    Koylar çamura döndü

    Akyarlar ve Akçabük koyları adeta çamur deryası oldu.

    Cennet koyların çamura bulanmış o anları ise havadan drone ile görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre tekneler de yağıştan nasibini aldı.

    Turistler, çamur deryasında yüzdü

    Öte yandan Akçabük koyunda demirleyen bir yattaki turistlerin, çamura rağmen yüzüp denizin tadını çıkarmaları dikkat çekti.

    Bodrum'un cennet koyları çamura bulandı ViDEO

    Bodrum un cennet koyları çamura bulandı #1

    Bodrum un cennet koyları çamura bulandı #2

    Bodrum un cennet koyları çamura bulandı #3

    Bodrum un cennet koyları çamura bulandı #4


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