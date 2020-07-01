Son günlerde İstanbul'da kıyalarda ve Boğaz'da yaşanan kirlilik endişeleri yükseltti.

İstanbul'un incisi olan Boğaz'da sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik, her geçen gün daha da artıyor.

Gerek İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerden gerekse çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla çirkin görüntüler oluştu. Ayrıca, oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandı.

BOĞAZ'IN DİBİ ÇÖP DERYASI

Bir de işin görünmeyen tarafı var... Birçok kişi, kirliliğin kıyılara vuran çöp deryalarıyla sınırlı olduğunu düşünüyor.

Kirlilikten dolayı balıkların bile yüzmekte zorluk çektiği Boğaz'da, suyun içinde olmaması gereken her şey var...

Son olarak Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edildi. Bu kapsamdaki ilk gözlem dalışını İstanbul Boğazı'nda yaptı.

Kirlilikten dolayı yüzmekte zorlanan Ercümen, suyun altından eldiven, maske, şişe, dezenfektan ve poşet çıkararak kirliliğe dikkati çekti.

Boğaz çöpten geçilmiyor