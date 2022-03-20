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    Boğaz'da arıza yapan gemi kurtarıldı, trafik normale döndü

    Poyrazköy açıklarında yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Çalışmaların ardından gei kurtarıldı, Boğaz trafiği normale döndü.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 02:19
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    Boğaz'da arıza yapan gemi kurtarıldı, trafik normale döndü

    Arıza yapan gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Sarıyer Büyükdere Demir Sahası’na demirletildi.

    "BÜYÜKDERE'YE EMNİYETLE DEMİLETİLDİ"

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "ANNAMARIA D isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” diye açıklama yaptı.

    Boğaz da arıza yapan gemi kurtarıldı, trafik normale döndü #1

    Boğaz da arıza yapan gemi kurtarıldı, trafik normale döndü #2

    Boğaz da arıza yapan gemi kurtarıldı, trafik normale döndü #3


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