Boğaz'da arıza yapan gemi kurtarıldı, trafik normale döndü
Poyrazköy açıklarında yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Çalışmaların ardından gei kurtarıldı, Boğaz trafiği normale döndü.
- İHA
- 20.03.2022 - 02:19
Arıza yapan gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Sarıyer Büyükdere Demir Sahası’na demirletildi.
"BÜYÜKDERE'YE EMNİYETLE DEMİLETİLDİ"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "ANNAMARIA D isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” diye açıklama yaptı.