Boğaz'da arıza yapan gemi kurtarıldı, trafik normale döndü

Poyrazköy açıklarında yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Çalışmaların ardından gei kurtarıldı, Boğaz trafiği normale döndü.

Arıza yapan gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Sarıyer Büyükdere Demir Sahası’na demirletildi.

"BÜYÜKDERE'YE EMNİYETLE DEMİLETİLDİ"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "ANNAMARIA D isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” diye açıklama yaptı.











