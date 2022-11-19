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    Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği askıya alındı

    Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına seyir halinde olan konteyner yüklü geminin arıza yaptığı belirtildi. Boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
    • 19.11.2022 - 00:36
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    Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği askıya alındı

    Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına gitmekte olan 147 metre uzunluğundaki gemi, boğazda makine arızası yaptı.

    Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

    Ekipler olay yerinde

    İHA'nın haberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,

    “Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği askıya alındı #1

    Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği askıya alındı #2


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