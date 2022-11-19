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Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği askıya alındı

Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği askıya alındı

Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına seyir halinde olan konteyner yüklü geminin arıza yaptığı belirtildi. Boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.