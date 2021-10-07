Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahale etti
- DHA
- 07.10.2021 - 17:16
- Güncelleme : 07.10.2021 - 17:58
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, dün gözaltına alınmıştı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan kişilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 7'si ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığına çıkarılan şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALE ETTİ
Tutuklamaları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci, bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda eylem yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Valiliği, güvenlik güçlerinin çağrısına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı.