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Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahale etti

Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahale etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem sonrası tutuklananlar için bir grup öğrenci, üniversite önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Öğrencilere müdahale eden polis, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.