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Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör de protesto edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör de protesto edildi

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden öğrenciler, yerine vekalaten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi de protesto etti.