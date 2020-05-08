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    Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek kurtarılamadı

    Nefes borusuna salatalık kaçan 8 aylık Ateş Bulut isimli bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 07:21
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    Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek kurtarılamadı

    Olay Muğla’nın Ula İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ateş Bulut isimli 8 aylık bebeğin boğazına salatalık kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ateş bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ateş bebek hayatını kaybetti.

    ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Öte yandan Ateş bebeğin ailesinden çok sayıda vatandaşta hastaneye geldi. Ateş bebeğin annesi hastanenin acil girişinde sinir krizi geçirdi.
    Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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