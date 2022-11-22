Bolu'da CHP'li meclis üyesinin hakaret ettiği AK Partili meclis üyesi Bülent Oturak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Birim müdürlüklerinden gelen konuların ve önergelerin görüşülerek karar bağlandığı toplantıda, söz alıp belediye bütçesini eleştiren AK Parti Meclis Üyesi Bülent Oturak ile CHP Meclis Üyesi Naci Parlak arasında gergin anlar yaşandı.

"İçten pazarlıkçısınız"

CHP'li Parlak, AK Partili Oturak'ın bütçe eleştirilerine tepki göstererek, "Bülent Bey, bu konuda siz iyi niyetli değilsiniz, samimi değilsiniz. Bir insan sözünün arkasında durur. Siz kusura bakmayın içten pazarlıkçısınız. Bülent Bey, ciddi bir şekilde içten pazarlıkçı kişiliğe sahip. Bütçeye şerh koyarak nereye varmak istiyorsunuz. Amacınız belediyeyi çalıştırmamaksa sizleri Bolu halkına sunuyorum." dedi.

Bolu belediye meclis üyesi kürsüde ağladı ViDEO

Özür diledi

DHA'nın haberine göre; MHP Meclis Üyesi Fatih Silin'in Parlak'ın ifadelerini doğru bulmadığını belirtmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, olayın daha da büyümemesi için oturuma ara verdi. Naci Parlak, daha sonra Bülent Oturak'tan özür diledi.

"Bugün beni annem, eşim izledi"

Aranın ardından yeniden söz alan AK Parti Meclis Üyesi Bülent Oturak, gözyaşlarını tutamayıp, "Burada belediye meclis üyesi olarak katılmadığım toplantı olmadı. Hiç izin kullanmadım. Maalesef maruz kaldığımız durum bizi çok üzdü. Bugün beni annem, eşim izledi. Kimse kimseye hakaret etmesin. Kimsenin ailesini zor durumda bırakmasın. Ben konuşamayacağım." diyerek kürsüden indi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Bunlar yaşanabiliyor. Dilimize dikkat etmemiz gerekiyor. Naci Bey, zaten özrünü dilemişti. Bazen insan kullanmak istemediği cümleleri kullanabiliyor." dedi.