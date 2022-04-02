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    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan

    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan

    Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti toprak kayması sonucu kapandı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 20:40
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 21:02
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    TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi.

    Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

    SÜRÜCÜLER, D-100'E YÖNLENDİRİLİYOR

    Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılacaktır." idadeleri kullanıldı.

    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan #1

    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan #2

    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan #3

    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan #4

    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan #5

    Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan #6


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