Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan
Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti toprak kayması sonucu kapandı.
- İHA
- 02.04.2022 - 20:40
- Güncelleme : 02.04.2022 - 21:02
TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi.
Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
SÜRÜCÜLER, D-100'E YÖNLENDİRİLİYOR
Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılacaktır." idadeleri kullanıldı.