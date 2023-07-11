AA
Türkiye, özellikle de Karadeniz kıyıları şiddetli yağmur etkisi altında.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu.
Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi.
Heyelan nedeniyle yol kapandı
Dün akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalarını sürdürdü..
İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.