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    Bolu Dağı Tüneli'ni bayramda 621 bin araç kullandı

    Bayram tatilinde, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 4 günde 621 bin 736 bin araç geçti.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 15:43
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    Bolu Dağı Tüneli'ni bayramda 621 bin araç kullandı

    Kurban Bayramı'nda, tatili büyükşehirlerde geçirmek istemeyenler yollara döküldü.

    Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nda da yoğun geçiş yaşandı.

    621 BİN GEÇİŞ

    TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden çift yönlü olarak 621 bin 736 araç geçiş yaptı.

    Bolu Dağı Tüneli'ni bayramda 621 bin araç kullandı #1

    7/24 MESAİ

    Yoğun olarak kullanılan Bolu Dağı'nda bayram tatilinde bölgede tedbir alan karayolları, bayram süresince 8 ekip, 32 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı.

    Ayrıca Bolu il genelinde arife de dahil olmak üzere 5 gün boyunca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 190 ekip ve 400 personel görev yaptı.

    Bolu Dağı Tüneli'ni bayramda 621 bin araç kullandı #2

    Bolu Dağı Tüneli'ni bayramda 621 bin araç kullandı #3

    Bolu Dağı Tüneli'ni bayramda 621 bin araç kullandı #4

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