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    Bolu Dağı'na beklenen kar yağışı geldi

    Uzmanların uyarılarının ardından beklenen kar, Bolu Dağı'nda bugün yağdı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 12:43
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    Bolu Dağı'na beklenen kar yağışı geldi

    Meteoroloji, Bolu Dağı'nda bugünden itibaren kar yağışı gerçekleşeceğine dair uyarılarda bulunmuştu.

    İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

    TRAFİKTE AKSAMA YAŞANMADI

    Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşmadı. Bölgede yağışın gün içinde aralıklarla sürmesi beklenirken, trafikte sıkıntıya yol açabilecek düzeye ulaşması beklenmiyor.

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