Sabah saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan hafif yağmur ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak etkili oldu.
EKİPLER TARAFINDAN UYARILAR YAPILDI
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
Işıklı tabelalar ve polis ekipleri, sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ YİTİRECEK
Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi.
Öte yandan, Kaynaşlı Kavşağı’ndan Abant Kavşağı’na kadar TEM Otoyolu’nda çalışma yapılmasından kaynaklı Bolu Dağı’nın D-100 geçişinde sürücülerin yoğunluk oluşturduğu bildirildi.
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