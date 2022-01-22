Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini gösteriyor

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ekipler teyakuza geçti.

Gece saatlerinde Bolu Dağı mevkisinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışı ile birlikte polis, jandarma, AFAD, Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti.

SÜRÜCÜLERE ÇORBA İKRAM EDİLDİ

Özellikle Karayolları ekipleri trafik konusunda aksaklık yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Bolu Dağı'nda kayan araçların ulaşımı etkilenmemesi için hemen müdahale edildi. Diyanet Vakfı ise sürücülere çorba ikram etti.





























