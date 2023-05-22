Bolu Dağı'nda sis etkili oldu Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişini etkileyen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla kontrollü olarak ilerlerken, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

DHA Sabah yola çıkan sürücüler, Ankara-İstanbul güzergahında sise yakalandı... Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. 30 metreye kadar düştü Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, hızlarını bir hayli azalttı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye kadar düştüğü belirtildi. Öğleden sonra etkisini yitirecek Kontrollü ilerleyen sürücüler, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturdu. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.