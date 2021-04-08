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    Bolu Dağı'ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü Bolu'da ulaşım aksadı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 13:54
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    Bolu Dağı'ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Bolu Dağı'nda hava durumu nedeniyle sis etkili oldu.

    Sisin etkisiyle D-100 karayolunun bazı kesimlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

    Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı.

    ULAŞIM YAVAŞLADI

    Sis nedeniyle ulaşım yavaşlarken, öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Bolu Dağı ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü #1

    Bolu Dağı ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü #2

    Bolu Dağı ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü #3

    Bolu Dağı ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü #4

    Bolu Dağı ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü #5

    Bolu Dağı ndaki sisle görüş mesafesi 10 metreye düştü #6

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